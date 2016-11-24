22:46 24 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Игнашевич еще может пригодиться сборной России"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Футболист провел рекордные 120 матчей в сборной и объявил о завершении международной карьеры после Euro-2016. Также Черчесов пояснил, что пока не рассматривает кандидатуру Игнашевича, поскольку хорошо знает его возможности.

– Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле, - цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. - У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.

Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен.

Дополнительная информация

http://www.mk.ru/sport/2016/11/24/stanislav-cherchesov-sovremennyy-futbol-eto-effektivnost-a-ne-artistizm.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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MAYERICK

Есть еще и Симонян..........впереди смотрелся бы с реактивным двигателем на лопатках....Сколько же еще сумасшедших будут ПЫТАТЬСЯ тренировать сборную?.....................

01:37

PitersS

Команда с Игнашевичем будет того класса, с которым и решаться будут соответствующие задачи. И с Могилевцем, тоже, хоть, он и молодой. Не может механизм работать хорошо, если собран из деталей с низким классом точности или, вообще, бракованных. Хотя, ехать, или, там, пилить, сможет.

00:25

Тарасено

Онопко тоже еще ничего, кстати. Да и еще можно по сусекам поскрести...

23:33 24 ноября

Iz_naroda

Ещё сколько лет он пригодится сборной? Вперёд нужно идти, вперёд!

23:25 24 ноября

Форте пьяный

Стас а ты? Пригодишься сборной России ? Куда ты полез?

23:23 24 ноября

kaduly

Где же нормального тренера найти .похоже кроме бердыева все отстой

23:18 24 ноября

Berkut-7

ДА конечно пригодится, а еще можно Титова, Лоськова, Тихонова и тд и тп позвать, они тоже пригодятся ....

23:06 24 ноября

А380726

Дятлы, поправьте, кого цитирует МК

22:56 24 ноября

EVIL915

Мячи с конусами после тренировок собирать...

22:53 24 ноября

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