Станислав Черчесов: "Игнашевич еще может пригодиться сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Футболист провел рекордные 120 матчей в сборной и объявил о завершении международной карьеры после Euro-2016. Также Черчесов пояснил, что пока не рассматривает кандидатуру Игнашевича, поскольку хорошо знает его возможности.
– Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле, - цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. - У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.
Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/sport/2016/11/24/stanislav-cherchesov-sovremennyy-futbol-eto-effektivnost-a-ne-artistizm.html
MAYERICK
Есть еще и Симонян..........впереди смотрелся бы с реактивным двигателем на лопатках....Сколько же еще сумасшедших будут ПЫТАТЬСЯ тренировать сборную?.....................
01:37
PitersS
Команда с Игнашевичем будет того класса, с которым и решаться будут соответствующие задачи. И с Могилевцем, тоже, хоть, он и молодой. Не может механизм работать хорошо, если собран из деталей с низким классом точности или, вообще, бракованных. Хотя, ехать, или, там, пилить, сможет.
00:25
Тарасено
Онопко тоже еще ничего, кстати. Да и еще можно по сусекам поскрести...
23:33 24 ноября
Iz_naroda
Ещё сколько лет он пригодится сборной? Вперёд нужно идти, вперёд!
23:25 24 ноября
Форте пьяный
Стас а ты? Пригодишься сборной России ? Куда ты полез?
23:23 24 ноября
kaduly
Где же нормального тренера найти .похоже кроме бердыева все отстой
23:18 24 ноября
Berkut-7
ДА конечно пригодится, а еще можно Титова, Лоськова, Тихонова и тд и тп позвать, они тоже пригодятся ....
23:06 24 ноября
А380726
Дятлы, поправьте, кого цитирует МК
22:56 24 ноября
EVIL915
Мячи с конусами после тренировок собирать...
22:53 24 ноября