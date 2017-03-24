Сергей Юран: "Сборная России просто катастрофически сыграла в обороне"

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран после поражения нашей национальной команды в контрольном матче от Кот-д’Ивуара (0:2) отметил, что в обороне команда допускала детские ошибки. По словам Юрана, домашние поражения психологически влияют на футболистов.

– Это был контрольный матч, плюс произошла большая ротация состава, – сказал Юран. – Главный тренер находит сочетания и пробует схемы. Да и соперник является крепкой командой. Конечно, дома проигрывать нежелательно, потому что это психологически влияет на футболистов. Такие ошибки, какие мы допустили в обороне, особенно в моментах с пропущенными мячами, это детские ошибки. Не настолько уж высоко индивидуальное мастерство ивуарийских футболистов, чтобы так просто забивать. В защите мы сыграли просто катастрофически.

– Может, ребятам не хватило опыта?

– Если бы у соперника играл Месси или другие звезды, тогда да. Но в составе оппонентов не было игроков, которые на две головы были бы выше наших ребят. Того же Кутепова.

– В атаке играло ростовское трио: Ерохин, Полоз и Бухаров. Как вам такой выбор в нападении?

– Если говорить о нападении, нам не хватало остроты и моментов. Да, есть какие-то "стандарты", но мы не увидели быстрого выхода в атаку. Не хватало остроты впереди. Но ребята старались. Я уверен, что Бухаров и Полоз хотели забить. Ерохин тоже хотел сыграть как можно лучше. В итоге ребята сыграли посредственно. Но нападающие – зависимые футболисты, а полузащите не хватало креатива. Какие-то "стандарты" были, но разыграть позиционную или быструю атаку у нас в этом матче не получалось.