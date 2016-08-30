Сборная России заселилась в отель в Турции

Сборная России прилетела в Турцию и заселилась в отель Maxx Royal Belek Golf Resort. Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что турецкой стороной все было организовано идеально. Команда даже не остановилась на ресепшене, а сразу пошла по номерам и на обед.
Товарищеский матч Турция – Россия пройдет завтра в Анталье и начнется в 20.30 по московскому времени. Эта встреча станет для национальной команды первой под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. (Игорь РАБИНЕР)
Aurochs
Во как турки наших туристов из сборной любят
15:51
Андрей Троцкийй
Вау, вот это новость! Шампанское из Твиги уже заказали?
15:47
spartak-msk
надеюсь, в этом отеле кальян и коктейли качественные, иначе как сборной готовиться
15:45