Сборная России заселилась в отель в Турции

Сборная России прилетела в Турцию и заселилась в отель Maxx Royal Belek Golf Resort. Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что турецкой стороной все было организовано идеально. Команда даже не остановилась на ресепшене, а сразу пошла по номерам и на обед.

Товарищеский матч Турция – Россия пройдет завтра в Анталье и начнется в 20.30 по московскому времени. Эта встреча станет для национальной команды первой под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. (Игорь РАБИНЕР)