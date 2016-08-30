15:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России заселилась в отель в Турции

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Сборная России прилетела в Турцию и заселилась в отель Maxx Royal Belek Golf Resort. Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что турецкой стороной все было организовано идеально. Команда даже не остановилась на ресепшене, а сразу пошла по номерам и на обед.

Товарищеский матч Турция – Россия пройдет завтра в Анталье и начнется в 20.30 по московскому времени. Эта встреча станет для национальной команды первой под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Aurochs

Во как турки наших туристов из сборной любят

15:51

Андрей Троцкийй

Вау, вот это новость! Шампанское из Твиги уже заказали?

15:47

spartak-msk

надеюсь, в этом отеле кальян и коктейли качественные, иначе как сборной готовиться

15:45

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