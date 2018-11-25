Сборная России поздравила женщин с Днем матери

Сборная России по футболу поздравила женщин с Днем матери в своем Инстаграме. Официальный аккаунт сделал коллаж с фотографиями футболистов национальной команды со своими мамами.

На фотографиях можно увидеть в компании своих матерей нападающих Дениса Черышева и Артема Дзюбу, полузащитника Александра Головина, защитника Мариу Фернандеса и другие.

День матери празднуется в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник пришелся на 25 ноября.

– С Днем матери! Берегите ваших мам, – написал официальный Инстаграм сборной России по футболу.