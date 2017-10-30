Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения

Твиттер сборной России поздравил с днем рождения врача команды Эдуарда Безуглова. Сегодня ему исполнилось 36 лет. В тренерский штаб сборной Безуглов входит с августа 2012 года. До этого он работал в "Локомотиве" и "Анжи".

Ближайшие матчи сборная России проведет против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).