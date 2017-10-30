17:58 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения


Твиттер сборной России поздравил с днем рождения врача команды Эдуарда Безуглова. Сегодня ему исполнилось 36 лет. В тренерский штаб сборной Безуглов входит с августа 2012 года. До этого он работал в "Локомотиве" и "Анжи". 

Ближайшие матчи сборная России проведет против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). 

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий