Сборная России поздравила Безуглова с днем рождения

Твиттер сборной России поздравил с днем рождения врача команды Эдуарда Безуглова. Сегодня ему исполнилось 36 лет. В тренерский штаб сборной Безуглов входит с августа 2012 года. До этого он работал в "Локомотиве" и "Анжи".
Ближайшие матчи сборная России проведет против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).
Поздравляем доктора @TeamRussia Эдуарда Безуглова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов и всего самого хорошего! pic.twitter.com/CdCNXNtMQg– Сборная России (@TeamRussia) 30 октября 2017 г.