Сборная России попросила венгров заменить самолет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что национальная команда успеет посмотреть 3 июня финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом изначально венгерская сторона предоставила россиянам самолет, который ее не устроил.

– В субботу вы отправитесь в Будапешт. Успеете посмотреть финал Лиги чемпионов?

– Успеваем: в семь вылетаем, в восемь прилетаем, в 20.45 будем на месте. Все просчитано. Хотя мы хотели в шесть вылететь, но венгры предоставили нам не тот самолет, который нас устраивает. Самолет, который подходит нашему уровню, будет в семь часов.

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