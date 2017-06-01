Сборная России попросила венгров заменить самолет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что национальная команда успеет посмотреть 3 июня финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. При этом изначально венгерская сторона предоставила россиянам самолет, который ее не устроил.
– В субботу вы отправитесь в Будапешт. Успеете посмотреть финал Лиги чемпионов?
– Успеваем: в семь вылетаем, в восемь прилетаем, в 20.45 будем на месте. Все просчитано. Хотя мы хотели в шесть вылететь, но венгры предоставили нам не тот самолет, который нас устраивает. Самолет, который подходит нашему уровню, будет в семь часов.
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Они еще и кочеврыжатся, не такой самолет им. Из золота что-ли подавать? Как раз нужно было лететь на первом предложенном, лишний груз по пути скинуть куда-нить в лес.
23:51 1 июня