Сборная России подарила победившей в конкурсе РФС девочке автомобиль

Сборная России подарила 13-летней Насте Романовой, победившей в конкурсе РФС, автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Девочка, у которой есть проблемы с позвоночником, обратилась к футболистам и попросила подарить ее семье новый автомобиль, чтобы добираться в реабилитационный центр в Воронежской области, который находится в 40 километрах от деревни, где она проживает.

Игроки сборной России исполнили мечту девочки и подарили ее семье автомобиль.

Напомним, конкурс начался в ноябре. Тогда болельщики в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи сообщений. Игроки сборной России исполнят 121 желание.