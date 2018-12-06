Сборная Гордеева сыграет с Ирландией, Азербайджаном и Румынией в отборе Евро-2019. Матчи состоятся в России

В четверг, 6 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда отборочного турнира Евро-2019 для игроков не старше 19 лет, сообщает пресс-служба РФС. Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) попала в группу 1, получив в соперники Ирландию, Азербайджан и Румынию.

Матчи с участием юношеской сборной России пройдут 20, 23 и 26 марта 2019 года в нашей стране. В финальный турнир выходит победитель каждой группы. Восемь команд определят чемпиона с 14 по 27 июля в Армении.

Андрей Гордеев, старший тренер юношеской сборной России (игроки 2000 г.р.):

- Нам досталась достаточно ровная группа. Немного знакомы со всеми соперниками. У румын и ирландцев очень организованные команды, последние и вовсе уверенно выиграли свою группу в первом отборочном раунде и сегодня были в первой корзине. Поэтому Ирландию смело можно считать командой европейского уровня. С Азербайджаном в этом году мы проводили товарищеские матчи, общался с их тренерским штабом. Сейчас в их футбольной системе работает много европейцев, юношеские сборные у них очень быстро прогрессируют и работают на национальную команду. То, что они сумели выйти в Элитный раунд, о многом говорит. Все матчи будут сложными, и у всех сборных есть шанс пройти дальше. В ближайшее время займемся подробным изучением соперников по группе.

Здорово, что матчи элитного раунда пройдут в России, надеемся на горячую поддержку наших болельщиков. Считаю, что жеребьевка в целом сложилась неплохо: мы получили группу, из которой нам по силам выйти. Будем работать над этим.