Самедову понравилась шутка Мутко про игру сборной России под допингом

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов сказал, что национальная команда обязана выйти из группы на чемпионате мира 2018 года. Хавбек отметил, что в сборной все игроки проходят допинг-контроль.

Ранее информатор ВАДА, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил оготовности предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". По его словам, в ней замешаны 34 игрока, включая футболистов сборной России, выступавших на ЧМ-2014.

- Выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года сочли позорным. На Кубке конфедераций вы не смогли выйти из группы. Если ситуация повторится на домашнем чемпионате мира, психологически будет еще тяжелее. Это оказывает дополнительное давление?

- Я не хочу смотреть в будущее с пессимизмом, хочется верить в более благоприятный исход, - цитирует RT Самедова. - Я не согласен, что на Кубке конфедераций сборная России выступила плохо. Да, результат получился неудовлетворительным, но определенный шаг вперед мы сделали. Возвращаясь к чемпионату мира, я верю, что мы выйдем из группы на турнире. Мы обязаны это сделать.

- В последнее время активно обсуждается тема допинга в российском футболе… Как игроки относятся ко всей этой истории?

- Мне понравилась шутка Виталия Мутко по этому поводу: если мы под допингом так играем, то как без него бы было? Не знаю, что добавить к этому. Нас часто проверяют, особенно в Лиге чемпионов. В национальной команде на каждом сборе все проходят допинг-контроль.