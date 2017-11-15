00:26 | Футбол — Сборная России

Руслан Нигматуллин: "Глушаков добавился ко мне в друзья, а уже вечером он дебютировал в основе сборной России в воротах"


Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, что днем полузащитник Денис Глушаков добавил его в друзья в одной из соцсетей. Он намекнул, что решение встать в ворота в товарищеском матче против Испании (3:3) не является совпадением.

Напомним, Андрей Лунев на последних минутах матча с Испанией получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге. Место в воротах занял Глушаков.

"Сегодня днем Глушаков добавился ко мне в друзья ВКонтакте, уже вечером он дебютировал в основе сборной России в воротах. Совпадение? Не думаю!", – написал Нигматуллин на своей странице в Твиттере.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия – Испания

 
 
 
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