Руслан Нигматуллин: "Глушаков добавился ко мне в друзья, а уже вечером он дебютировал в основе сборной России в воротах"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, что днем полузащитник Денис Глушаков добавил его в друзья в одной из соцсетей. Он намекнул, что решение встать в ворота в товарищеском матче против Испании (3:3) не является совпадением.

Напомним, Андрей Лунев на последних минутах матча с Испанией получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге. Место в воротах занял Глушаков.

"Сегодня днем Глушаков добавился ко мне в друзья ВКонтакте, уже вечером он дебютировал в основе сборной России в воротах. Совпадение? Не думаю!", – написал Нигматуллин на своей странице в Твиттере.

Сегодня днём @DGlushakov8 добавился ко мне в друзья в ВК и уже вечером он дебютировал в основе сборной России в воротах. Совпадение? Не думаю! 🤔#РоссияИспания pic.twitter.com/vnP8U1WJMV – ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 14 ноября 2017 г.

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//

Трансляция матча Россия – Испания