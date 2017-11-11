20:42 | Футбол — Сборная России

Россия по-прежнему не может победить юноамериканцев

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Сборная России в девятый раз в своей истории встретилась с командой, представляющей Южную Америку, и снова не смогла добиться победы. Россияне в пятый раз потерпели поражение от южноамериканцев, четыре игры завершились вничью.

После победа отечественной команды над представителем зоны КОНМЕБОЛ датирована мартом 1988 года. Тогда сборная СССР переиграла аргентинцев в рамках товарищеского "Турнира четырех наций" в Берлине – 4:2. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной России против команд из Южной Америки

Дата

Турнир

Город

Соперник

Счет

20.06.1994

ЧМ

Пало-Альто

Бразилия

0:2

28.06.1996

ТМ

Москва

Бразилия

2:2

18.11.1998

ТМ

Форталеза

Бразилия

1:5

01.03.2006

ТМ

Москва

Бразилия

0:1

12.08.2009

ТМ

Москва

Аргентина

2:3

25.05.2012

ТМ

Москва

Уругвай

1:1

25.03.2013

ТМ

Лондон

Бразилия

1:1

09.06.2017

ТМ

Москва

Чили

1:1

11.11.2017

ТМ

Москва

Аргентина

0:1

Итого: +0=4-5, мячи 8-16.

Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

ЮНОАМЕРИКАНЦЕВ))) да и старых тоже)))

20:45