22:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ролан Гусев: "Надо вести переговоры по возвращению в сборную Березуцких и Игнашевича"

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Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев раскритиковал игру команды в обороне после товарищеского матча с Бельгией (3:3). По его мнению, нужно возвращать в сборную Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого

 
Сегодня. Сочи. Россия - Бельгия - 3:3. Александр БУХАРОВ (с поднятой рукой) спас хозяев от поражения.Спасатели Мира-Бу. Россия - Бельгия - 3:3

– Очень сильно освежили игру замены: Миранчук, Бухаров и Головин вышли на поле, добавив движения, точности передач, – сказал Гусев. – Да и бельгийцы во втором тайме думали, что победа у них в кармане, и это сыграло злую шутку: было видно, что они бросили играть.

– Ожидали, что россияне сумеют сравнять счет?

– Если честно, думал, что во втором тайме мы еще больше пропустим. Но ребята отыгрались. Молодцы. Добавили в характере. Отмечу Головина, Бухарова, Миранчука и Самедова.

– Бухарову – 32 года. Но в матче с Бельгией он забил свой первый гол за сборную.

– Не стоит смотреть в паспорт игрокам. В нынешней ситуации это неправильно. Надо брать тех, кто на данный момент лучше. Мы же видим, что происходит: нет сейчас центральных защитников сильнее Игнашевича и братьев Березуцких. Надо вести с ними переговоры по поводу возвращения в сборную.

Вы же видите, что происходит в обороне? Надо смотреть правде в глаза. С Игнашевичем и Березуцкими такого бардака бы не было. В матче с Кот-д'Ивуаром Кутепов творил чудеса. В этой – Нойштедтер. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Гантэр

Ты что Ролан , мясные только духом воспряли. Кутепов ЦЗ играет. Зобнин и Самедов в полузащите ,их мечта еще в ворота реброва.

22:59

В.Коваль

давайте Игнашевича, он арену цска уже песком засыпал, пусть и другие поля притрусит, хоть не скользко будет!

22:51

kwazar312

И тебя тоже в сборную.Значит,сегодня в обороне бардак,а на чемпионате Европы со старичкамит бывло все отлично...Названных Гусевым игроков только за ветеранов,а в сборную не мешало бы Бубнова,Ловчева

22:35

Andrewxyz

баламошка, ну ты вспомнил, да, бил он как пушка)))

22:32

баламошка

А стандарты пусть Веретенников исполняет.

22:30

Andrewxyz

А Уткина на ворота

22:28

Andrewxyz

Семака, Горлуковича, Карпина надо возвращать.

22:28

rusfed 2.0

Горлуковича нужно возвращать

22:27

sarkis1957

ХВАТИТ!! Не подпускать на пушечный выстрел!

22:23

kaduly

Из сборной гнать всех кто старше 25

22:23

James Gang

Ролан, ты давай тоже в сборную возвращайся!

22:19

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