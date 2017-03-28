Ролан Гусев: "Надо вести переговоры по возвращению в сборную Березуцких и Игнашевича"

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев раскритиковал игру команды в обороне после товарищеского матча с Бельгией (3:3). По его мнению, нужно возвращать в сборную Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.
– Очень сильно освежили игру замены: Миранчук, Бухаров и Головин вышли на поле, добавив движения, точности передач, – сказал Гусев. – Да и бельгийцы во втором тайме думали, что победа у них в кармане, и это сыграло злую шутку: было видно, что они бросили играть.
– Ожидали, что россияне сумеют сравнять счет?
– Если честно, думал, что во втором тайме мы еще больше пропустим. Но ребята отыгрались. Молодцы. Добавили в характере. Отмечу Головина, Бухарова, Миранчука и Самедова.
– Бухарову – 32 года. Но в матче с Бельгией он забил свой первый гол за сборную.
– Не стоит смотреть в паспорт игрокам. В нынешней ситуации это неправильно. Надо брать тех, кто на данный момент лучше. Мы же видим, что происходит: нет сейчас центральных защитников сильнее Игнашевича и братьев Березуцких. Надо вести с ними переговоры по поводу возвращения в сборную.
Вы же видите, что происходит в обороне? Надо смотреть правде в глаза. С Игнашевичем и Березуцкими такого бардака бы не было. В матче с Кот-д'Ивуаром Кутепов творил чудеса. В этой – Нойштедтер. (Ярослав СУСОВ)
Гантэр
Ты что Ролан , мясные только духом воспряли. Кутепов ЦЗ играет. Зобнин и Самедов в полузащите ,их мечта еще в ворота реброва.
22:59
В.Коваль
давайте Игнашевича, он арену цска уже песком засыпал, пусть и другие поля притрусит, хоть не скользко будет!
22:51
kwazar312
И тебя тоже в сборную.Значит,сегодня в обороне бардак,а на чемпионате Европы со старичкамит бывло все отлично...Названных Гусевым игроков только за ветеранов,а в сборную не мешало бы Бубнова,Ловчева
22:35
Andrewxyz
баламошка, ну ты вспомнил, да, бил он как пушка)))
22:32
баламошка
А стандарты пусть Веретенников исполняет.
22:30
Andrewxyz
А Уткина на ворота
22:28
Andrewxyz
Семака, Горлуковича, Карпина надо возвращать.
22:28
rusfed 2.0
Горлуковича нужно возвращать
22:27
sarkis1957
ХВАТИТ!! Не подпускать на пушечный выстрел!
22:23
kaduly
Из сборной гнать всех кто старше 25
22:23
James Gang
Ролан, ты давай тоже в сборную возвращайся!
22:19