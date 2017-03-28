Ролан Гусев: "Надо вести переговоры по возвращению в сборную Березуцких и Игнашевича"

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев раскритиковал игру команды в обороне после товарищеского матча с Бельгией (3:3). По его мнению, нужно возвращать в сборную Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.

– Очень сильно освежили игру замены: Миранчук, Бухаров и Головин вышли на поле, добавив движения, точности передач, – сказал Гусев. – Да и бельгийцы во втором тайме думали, что победа у них в кармане, и это сыграло злую шутку: было видно, что они бросили играть.

– Ожидали, что россияне сумеют сравнять счет?

– Если честно, думал, что во втором тайме мы еще больше пропустим. Но ребята отыгрались. Молодцы. Добавили в характере. Отмечу Головина, Бухарова, Миранчука и Самедова.

– Бухарову – 32 года. Но в матче с Бельгией он забил свой первый гол за сборную.

– Не стоит смотреть в паспорт игрокам. В нынешней ситуации это неправильно. Надо брать тех, кто на данный момент лучше. Мы же видим, что происходит: нет сейчас центральных защитников сильнее Игнашевича и братьев Березуцких. Надо вести с ними переговоры по поводу возвращения в сборную.

Вы же видите, что происходит в обороне? Надо смотреть правде в глаза. С Игнашевичем и Березуцкими такого бардака бы не было. В матче с Кот-д'Ивуаром Кутепов творил чудеса. В этой – Нойштедтер. (Ярослав СУСОВ)