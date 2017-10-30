Ринат Билялетдинов: "Селихов, безусловно, заслужил место в сборной России"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов, комментируя состав сборной России на контрольные матчи с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября), отметил удачную игру вратаря "Спартака" Александра Селихова, который не получил приглашение в национальную команду.

– Селихов, конечно, заслужил место в сборной, – сказал Билялетдинов. – Стабильность в виде Акинфеева, Габлова и Лунева – это хорошо, но мы же постоянно декларируем, что для проявивших себя двери в сборную всегда открыты. Как говорится, это дело вкуса. Но действия Селихова в последних матчах, безусловно, впечатляют. В сборной он заслужил быть минимум третьим.

Если говорить про Зобнина, то это, скорее, шаг моральной поддержки и оценка его физических кондиций. Черчесов здесь проявил педагогический подход больше, чем тренировочный.

– Чем заслужил приглашение Владислав Игнатьев?

– Сложно сказать. Может быть, Станислав Саламович отдает должное команде-лидеру чемпионата? (Смеется.)

– Дзюба вновь не вызван…

– Не удивлен. Отсутствие его голов в чемпионате – важный фактор.

– Ходили слухи, что могут позвать в сборную Игоря Денисова.

– Не думаю, что это крайне необходимо. На этой позиции в сборной достаточно игроков. При всем богатом опыте Денисова там, кажется, затронуты более глубинные вещи – на уровне человеческих отношений. (Андрей СИЗЯКИН)