РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

РФС предложил болельщику с ДЦП Дмитрию Коргачину работу персональным журналистом сборной России. Он будет писать статьи и предлагать идеи.

Корчагин – фанат футбола, он дружит с защитником "Рубина" Русланом Камболовым.

Мама Дмитрия сказала, что его тело его не слушается, но голова работает. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России готовится к Ирану. LIVE!