РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

РФС предложил болельщику с ДЦП Дмитрию Коргачину работу персональным журналистом сборной России. Он будет писать статьи и предлагать идеи.
Корчагин – фанат футбола, он дружит с защитником "Рубина" Русланом Камболовым.
Мама Дмитрия сказала, что его тело его не слушается, но голова работает. (Дмитрий СИМОНОВ)
Сборная России готовится к Ирану. LIVE!
Дмитрий Корчагин (болеет ДЦП) будет персональным журналистов сборной России pic.twitter.com/VtbJoKQmsD– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 9 октября 2017 г.