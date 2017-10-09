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16:06 | Футбол — Сборная России

РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

Болельщик Дмитрий Корчагин. Фото "СЭ"
Болельщик Дмитрий Корчагин. Фото "СЭ"

РФС предложил болельщику с ДЦП Дмитрию Коргачину работу персональным журналистом сборной России. Он будет писать статьи и предлагать идеи.

Корчагин – фанат футбола, он дружит с защитником "Рубина" Русланом Камболовым.

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