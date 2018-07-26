РФС повысит зарплату Черчесова до 2,4 миллиона евро в год?

Российский футбольный союз подпишет новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, соглашение будет рассчитано по схеме "2+2". По информации комментатора Нобеля Арустамяна, зарплата специалиста по новому соглашению составит 2,4 миллиона евро в год.

Кроме того, Черчесов может получить бонусы в случае успешного выступления сборной в Лиге наций и хороших результатов в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В общей сложности зарплата тренера может достичь 3 миллионов евро в год.

Зарплата всего штаба Черчесова будет повышена на 20 процентов по сравнению с предыдущим контрактом.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Контракт тренера с РФС был рассчитан до 31 июля нынешнего года.