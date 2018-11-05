"Он созрел". Черчесов - о вызове Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду нападающего ЦСКА Федора Чалова.

- Мы последовательны в своих действиях. В ноябре нет игр у молодежной сборной, Чалов не задействован. Тогда мы не хотели отвлекать его от молодежной сборной, - сказал тренер в интервью пресс-службе РФС. - Сейчас мы его вызвали, потому что думаем, что он созрел.

Сборная России проведет товарищеский матч с Германией в Лейпциге 15 ноября, а 20 числа сыграет заключительный матч группового турнира Лиги наций со Швецией в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками. Они упустят первое место только в том случае, если Швеция обыграет Турцию и Россию. Первое место выведет российскую сборную в лигу А к сильнейшим командам Европы, а также позволит принять участие в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если Россия не сможет пробиться туда напрямую через отборочный турнир.

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией. В него включены Набабкин, Ахметов и Чалов