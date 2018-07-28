Олимпийский чемпион по фигурному катанию – о заявлении Гамовой: "Мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал "СЭ" свое мнение о высказывании известной волейболистки Екатерины Гамовой. Спортсменка считает, что звание заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждается не совсем справедливо.

Напомним, что сегодня футболисты сборной России, вышедшие в 1 финала ЧМ-2018, получили эти звания.

– Отчасти Гамова права, но мы уже привыкли, что звание в футболе присуждается немного по другим критериям, – говорит Траньков. - Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами ЧМ. Если министр спорта решил присвоить, значит, нашел нужным сделать это. У него есть на это законные полномочия.

В свое время, мы с Татьяной Волосожар получили звание за серебряные медали на ЧМ в Москве. Виталий Мутко тогда специальный указ выступил, хотя только за первое место поощряли. Потом я все равно выполнил норматив, став и чемпионом мира, и олимпийским. (Арман МКРТЧЯН)