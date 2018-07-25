Колобков считает верным решение РФС продолжить сотрудничество с Черчесовым

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что Российский футбольный союз принял верное решение продолжить сотрудничество с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Черчесов продолжит работу с национальной командой. Сроки нового контракта тренера станут известны позднее. Под руководством 54-летнего специалиста сборная России дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

– Всем было понятно, что команда полностью выполняла тренерские установки, тренерская работа, тренерский почерк были видны, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Благодаря совместной работе тренерского коллектива и футболистов мы добились такого результата. Жалко, что мы проиграли в четвертьфинале, поскольку команда была на ходу, в хорошей форме, но это спорт. Работа же Черчесова была видна и понятна, поэтому это правильное решение.

Сергей Анохин: "Обсуждения контракта с Черчесовым на исполкоме не планируется.

Но я за то, чтобы он остался"