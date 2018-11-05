Ильзат Ахметов: "Оказался в состоянии небольшого шока, когда узнал о вызове в сборную России"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал для пресс-службы РФС свой вызов в сборную России.

– От кого узнали о том, что вас вызвали с национальную сборную?

– Первым мне рассказал о вызове наш клубный доктор Михаил Сергеевич Бутовский - он, кстати, также работает в сборной России. Он сообщил мне эту новость сразу же после тренировки. Честно говоря, оказался в состоянии небольшого шока!

– Есть ли волнение перед поездкой в сборную? Может, что-то уже узнавали у одноклубников, которые регулярно вызываются в "националку"?

– Пока не до конца все понимаю, тем более сейчас у нас в клубе две важные игры, на которых я концентрируюсь, а уже потом будут все мысли о сборной! Пока ещё ни у кого ничего не узнавал.

– Как родители отреагировали?

– Все родные и близкие поздравили, очень рады за меня. Они всегда поддерживают и переживают за меня!

– У вас была цель попасть в национальную сборную. Какая цель следующая?

– Я всегда работал, работаю и буду работать для достижения своих целей. И конечно же прошу всегда у Всевышнего, чтобы мои цели и мечты осуществлялись! Он мне предоставил такую великолепную возможность! Хочется закрепиться в сборной и прогрессировать дальше!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.