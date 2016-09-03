Илья Кутепов: "Сборная России будет играть с Ганой на победу"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов рассказал о тренировках под руководством наставника национальной команды Станислава Черчесова. Также он высоко оценил класс предстоящего соперника россиян сборной Ганы, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ

– Чего хочет видеть от вас в игре Черчесов?

– Он постоянно что-то подсказывает, где-то поправляет. Но детали раскрывать не буду.

– Вам принципиально, по какой схеме выстраивается оборона?

– Абсолютно нет. Что пять защитников, что четыре – как решит тренер.

– Чего нам ждать от матча с Ганой?

– Сборная России будет играть на победу – это точно. Настрой боевой. Главное обойтись без травм.