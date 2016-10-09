Игорь Чугайнов: "Акинфеев остается номером один, несмотря на отсутствие в матче с Коста-Рикой"

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов предположил, что российская национальная команда одержит победу в предстоящем матче с Коста-Рикой. Игра состоится сегодня на новом стадионе "Краснодара". Начало в 16:00 по московскому времени.

– Коста-Рика достаточно сильный соперник для сборной России. Учитывая непростое положение дел в российской национальной команде, предстоящая встреча станет проверкой на прочность для всех игроков.

Несмотря на отсутствие в сегодняшнем матче Игоря Акинфеева, он все равно остается номером один. Не исключено, что по тайму проведут и Джанаев, и Крицюк.

Сложно предположить, кто еще выйдет на поле в стартовом составе, все зависит от целей и задач, которые ставит Черчесов. Конечно, хочется, чтобы наша команда победила. Думаю, Россия выиграет со счетом 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)