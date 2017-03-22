Федор Кудряшов: "Капитаном сборной Росссии должен стать Акинфеев"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки заявил, что капитаном национальной команды должен стать Игорь Акинфеев. Он высоко оценил класс предстоящего соперника команды Станислава Черчесова сборной Кот-д'Ивуара, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Работали над тактикой и играли в футбол, чтобы закрепить связи, - сказал Кудряшов. - Разбивались на пары по позициям, наигрывали схемы. Я больше действовал на фланге, но из-за травмы Граната мне предстоит играть центрального защитника. Знаю требования Черчесова.

Считаю, капитаном должен стать Акинфеев, он лидер сборной, старожил. Я еще не был на стадионе "Краснодара", не видел его. Ребята рассказывают, что это лучшая арена в мире. Настроение рабочее, готовимся к матчу. Разбирали свою игру на теории, завтра будем разбирать соперника. У него есть достаточно много футболистов, которые играют в топ-чемпионатах. Байи? Он хороший защитник, мне понравился.