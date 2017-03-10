Евгений Алдонин: "С уходом Василия Березуцкого из сборной есть возможность подтянуть молодежь"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин отметил, что для него стало сюрпризом решение приостановить выступления за национальную команду защитника Василия Березуцкого. 34-летний футболист 10 марта объявил о том, что приостанавливает выступления за сборную на неопределенный срок.

– Для меня стало сюрпризом решение Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России, – сказал Березуцкий. – Но, как я понял, не исключен вариант возвращения Василия в национальную команду. Думаю, что со временем получится его заменить. Вопрос в том, кто сможет это сделать. Теперь есть возможность подтянуть молодежь, просмотреть кандидатов на вакантную позицию в товарищеских матчах. В преддверии Кубка конфедераций самое время это делать. Ребятам пора выходить на новый уровень в плане мастерства.

– Вызывает ли тревогу неопределенность с кандидатами на освободившуюся позицию в свете приближающегося чемпионата мира, ведь замену Василию нужно срочно находить?

– Время идет, и мы бы все равно столкнулись с этой ситуацией. Если не сейчас, то в самое ближайшее время. Чем быстрее взяться за решение этого вопроса, тем больше шансов разобраться с ним.

– Кто должен взять на себя функции капитана?

– Кандидатура Игоря Акинфеева подходит как нельзя лучше. Он долгое время в сборной и уровень его игры не вызывает сомнений. Он его подтверждает из года в год. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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