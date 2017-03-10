Валерий Газзаев: "Я против, чтобы Василий Березуцкий заканчивал карьеру в сборной!"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев, при котором Василий Березуцкий начинал карьеру в сборной и в ЦСКА, выразил необычную точку зрения по поводу решения ветерана. 34-летний защитник 10 марта объявил о том, что приостанавливает выступления за национальную команду на неопределенный срок.

– Я против того, чтобы Василий Березуцкий заканчивал карьеру в сборной! – подчеркнул Газзаев. – Считаю, что и он, и его брат Алексей должны завершить ее на высшей точке и сыграть на домашнем чемпионате мира-2018. Василий – великолепный спортсмен, который по опыту, мастерству, физической готовности на данный момент полностью соответствует уровню основного состава национальной команды, является ее лидером.

Но мы должны уважать мнение любого спортсмена. Особенно такого выдающегося, как Василий. Он с честью служил и клубу, и сборной. Однако, еще раз повторю свое мнение: я против такого решения. Березуцкий еще может принести большую пользу сборной.

– Тем не менее, на сегодняшний день решение принято. Кто может заменить в сборной Василия Березуцкого и Игнашевича?

– Сложно сказать... На мой взгляд, полноценно заменить их сегодня не способен никто. Ни по мастерству, ни по уровню игры. (Дмитрий СИМОНОВ)

Василий Березуцкий: дальше без сборной