Ерохин рассказал, что сделал со значком ЗМС

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин в интервью клубной пресс-службе признался, что очень волновался, находясь на приеме у Президента России после выступления на чемпионате мира-2018. Хавбек отметил, что ему удалось обменяться шутками с главой государства.

– К чему вы прикрепили значок "Заслуженный мастер спорта"?

– Он лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили и пригласили на прием к Президенту в Кремль. Но, как сказал наш тренер, мы играли не за награды или значки, а за страну, за свою честь. Мы хотели показать, что готовы и достойны выступать на чемпионате мира.

– Что чувствовали, находясь на приеме у Путина?

– Волновался. Перед этим нам детально рассказали, как будет проходить церемония, это немного успокоило. Удалось немного пообщаться с президентом в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и шутками. Его основная мысль: главное, чтобы национальная сборная продолжала радовать россиян и становилась сильнее.