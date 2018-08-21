Ерохин рассказал, что сделал со значком ЗМС

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин в интервью клубной пресс-службе признался, что очень волновался, находясь на приеме у Президента России после выступления на чемпионате мира-2018. Хавбек отметил, что ему удалось обменяться шутками с главой государства.
– К чему вы прикрепили значок "Заслуженный мастер спорта"?
– Он лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили и пригласили на прием к Президенту в Кремль. Но, как сказал наш тренер, мы играли не за награды или значки, а за страну, за свою честь. Мы хотели показать, что готовы и достойны выступать на чемпионате мира.
– Что чувствовали, находясь на приеме у Путина?
– Волновался. Перед этим нам детально рассказали, как будет проходить церемония, это немного успокоило. Удалось немного пообщаться с президентом в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и шутками. Его основная мысль: главное, чтобы национальная сборная продолжала радовать россиян и становилась сильнее.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-21-aleksandr-erokhin-znachok-zms-lezhit-doma-na-vidnom-meste-.htm