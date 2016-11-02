Дзюба и Смолов могут быть довызваны в сборную России

1 ноября тренерский штаб национальной сборной России назвал список игроков, вызванных в команду для подготовки к контрольным матчам с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный). Корреспондент "СЭ" сегодня связался с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, чтобы прояснить, не изменилась ли каким-либо образом ситуация.

– Вчера в конце первого тайма матча в Мадриде был заменен полузащитник "Ростова" Александр Ерохин. Что у него за повреждение?

– Мы связывались с футболистом, у него рассечена губа. Но никаких противопоказаний к приезду в сборную нет. Мы ждем его в Москве 7 ноября, так же как и остальных вызванных игроков. Ерохин сейчас в составе "Ростова" готовится к воскресному матчу с "Арсеналом". С ним все нормально.

- Также в информационных лентах прошло сообщение, что Федор Смолов готов выйти на поле в завтрашнем матче Лиги Европы против "Шальке".

– Федор входит в число основных нападающих сборной России. Наш тренерский штаб очень рад, что дела у него идут на поправку, а, по сообщению пресс-службы ФК "Краснодар", даже вероятно участие игрока в ближайшем матче в Германии. Понятно, что Смолов еще не успел набрать необходимые кондиции, поэтому вчера не попал в число футболистов, вызванных для подготовки к играм в Дохе и Грозном. Будем внимательно за ним наблюдать.

– И, наконец, информация из стана "Зенита". Не вызванный в сборную Дзюба сегодня работал в общей группе, а Новосельцев, напротив, не тренировался.

- Здесь опять же мы руководствуемся той информацией, которой располагали на момент объявления списка игроков сборной. По Новосельцеву ничего нового сказать не могу, он значится в списке вызванных на сбор. Если говорить о Дзюбе, то последние матчи Артем действительно играл через боль, имел определенные проблемы. Если его состояние улучшилось, мы этому только рады.

Хотел бы обратить еще раз внимание, что при публикации состава мы всегда делаем сноску, что в списке возможны изменения. К примеру, если Дзюба или Смолов в ближайших матчах Лиги Европы и чемпионата России попадут в заявки своих клубов или, тем более, выйдут на поле, то вполне вероятно, что мы довызовем их в сборную. Практически на каждом сборе у нас происходят такие изменения. Если они будут иметь место в ноябре, мы обязательно об этом оперативно сообщим. (Сергей ЕГОРОВ)