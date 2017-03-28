Дзагоев, Васин и Полоз - в стартовом составе России на матч с Бельгией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Бельгии. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз.
Запасные: Беленов, Гильерме, Шишкин, Семенов, Джикия, Глушаков, Головин, Миранчук, Кутепов, Жирков, Бухаров, Оздоев.
Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча Россия – Бельгия
Состав @TeamRussia в матче против сборной Бельгии! pic.twitter.com/ZfbZpvTBQi– Сборная России (@TeamRussia) 28 марта 2017 г.
RobertH
Бельгия без Азара,Феллаини,Де Брейне?А за Россию выйдет Дзагоев?Даже и смотреть не надо,-у бельгийцев шансов нет,даром ехали в Сочи....
18:44