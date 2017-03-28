18:03 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дзагоев, Васин и Полоз - в стартовом составе России на матч с Бельгией

0
0
0
0
1

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против команды Бельгии. С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз.

Запасные: Беленов, Гильерме, Шишкин, Семенов, Джикия, Глушаков, Головин, Миранчук, Кутепов, Жирков, Бухаров, Оздоев.

Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия – Бельгия

Опрос

Как закончится контрольный матч Россия - Бельгия?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

RobertH

Бельгия без Азара,Феллаини,Де Брейне?А за Россию выйдет Дзагоев?Даже и смотреть не надо,-у бельгийцев шансов нет,даром ехали в Сочи....

18:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...