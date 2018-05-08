Денис Колодин: "Это же расширенный состав сборной. Почему бы не посмотреть и Дзюбу, и Ташаева, и Чалова?"

Экс-защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Динамо" Александр Ташаев, а также форвард ЦСКА Федор Чалов и нападающий "Арсенала" Артем Дзюба могут получить приглашение в нашу национальную команду.

- Это же расширенный состав. Почему бы не посмотреть и Дзюбу, и Ташаева? - считает Колодин. - Динамовец неплохо смотрелся в последних матчах, Артем тоже свой уровень держит. Дело не в том, попадут ли они в окончательный состав или нет. На сборы я бы их взял - было бы здорово посмотреть в команде ребят.



- Чалова тоже могут позвать. Это из-за хет-трика в последнем матче за ЦСКА?



- Вполне естественно, когда молодые забивают по три мяча, попадают в список.



- На сборы, скорее всего, не поедет и хавбек "Спартака" Денис Глушаков, который в последних встречах на поле не выходил, а до того смотрелся не слишком хорошо...



- Если Черчесов видит Глушакова в составе, и он ему нужен, то на сборах можно будет Дениса подготовить. (Игорь НОВИКОВ)