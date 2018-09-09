Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Чехией

Нападающий сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам перед контрольным матчем против национальной команды Чехии. Встреча состоится завтра в Ростове-на-Дону.
- Ребята! Завтра у нас очень важный матч. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Мы потеряли Дзюбу и Кудряшова, но будем играть и за них, и за себя. Вперед, Россия, - сказал Черышев в обращении, опубликованном в Твиттере сборной России.
Друзья!– Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2018 г.
Очень рассчитываем на вашу поддержку на матче @TeamRussia против Чехии!#ВместеМыКоманда #ВпередРоссия pic.twitter.com/F5bleiksdb