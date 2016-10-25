Черчесов планирует вызвать в сборную России Джикия

Защитник "Амкара" Георгий Джикия находится в расширенном списке сборной России. Об этом сообщил главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев. По его словам, наставник национальной команды Станислав Черчесов планирует вызвать его на один из сборов в следующем году. В текущем чемпионате России 22-летний Джикия провел за "Амкар" 11 матчей без замен.

- По-видимому, Джикия интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году. Будут ли вызваны другие игроки "Амкара", я не знаю. Мы общались только по поводу Джикия.