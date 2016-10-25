11:35 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов планирует вызвать в сборную России Джикия

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Защитник "Амкара" Георгий Джикия находится в расширенном списке сборной России. Об этом сообщил главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев. По его словам, наставник национальной команды Станислав Черчесов планирует вызвать его на один из сборов в следующем году. В текущем чемпионате России 22-летний Джикия провел за "Амкар" 11 матчей без замен.

- По-видимому, Джикия интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, - цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. - Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году. Будут ли вызваны другие игроки "Амкара", я не знаю. Мы общались только по поводу Джикия.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161025/1111299604.html

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КОММЕНТАРИИ (8)
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PELMEN GUBASTIY

А "исчо" срочно ВЫЗВАТЬ шашлыкию--машлыкию, мангала--шмангала и ткемали--шкемали....

14:25

ДжЫмкО

Если из соображений толерантности - тогда лучше негра заиграть) А других видимых причин вроде как нету)

14:17

Bu

echo2011 Главное,заиграть игрока,как в свое время Каряку,чтобы не достался другой сборной,а там хоть трава не расти! Ну не в Кубке ж конфедераций-то начинать? А товарки не в счет.

13:28

Slim Taller

Цензура.почему сообщения блокируете?!

12:29

Slim Taller

Джанаев,Джикия,Дзагоев.Хорошая компания горцев подбирается.Жаль,что это футбол а не борьба.В борьбе они сильнее.

12:26

echo2011

Главное,заиграть игрока,как в свое время Каряку,чтобы не достался другой сборной,а там хоть трава не расти!

12:18

fireman32

Да зачем Джикия сборной России))?

12:00

Platinum1991

ЧЕРЧЕСОВ ПЛАНИРУЕТ ВЫЗВАТЬ В СБОРНУЮ РОССИИ ДЖИКИЮ??? Джикия часто ошибается и теряется на поле! Он не игрок сборной! Ему нужна стабильность и игра без ошибок! Сыроват Джикия для сборной! С таким подходом и подбором игроков в сборную, Черчесов далеко НЕ УЕДЕТ и увязнет в болоте средне статического слабого, по футбольным меркам, Джикии!

11:54

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