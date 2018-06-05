Черчесов – первый тренер, который не может выиграть со сборной России семь матчей подряд

Сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1) и продлила безвыигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до семи матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи.
Таким образом, Черчесов установил российский худший результат для тренеров сборной России. По шесть встреч не могли победить команды Анатолия Бышовца в 1998 году и Леонида Слуцкого в 2016-м.
Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России
|
Тренер
|
Год
|
Соперники
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Завершение
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
2018
|
Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1)
|
7
|
3
|
4
|
6-13
|
?
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
1998
|
Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)
|
6
|
0
|
6
|
5-14
|
Увольнение
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2016
|
Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3)
|
6
|
2
|
4
|
6-13
|
Увольнение
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
2002
|
Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)
|
5
|
3
|
2
|
3-6
|
Тунис – 2:0
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
2004
|
Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)
|
5
|
2
|
3
|
4-8
|
Греция – 2:1
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