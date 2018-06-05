Черчесов – первый тренер, который не может выиграть со сборной России семь матчей подряд

Сборная России сыграла вничью с Турцией​ (1:1) и продлила безвыигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до семи матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи.

Таким образом, Черчесов установил российский худший результат для тренеров сборной России. По шесть встреч не могли победить команды Анатолия Бышовца в 1998 году и Леонида Слуцкого в 2016-м.

Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России

Тренер Год Соперники И Н П М Завершение Станислав ЧЕРЧЕСОВ 2018 Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1) 7 3 4 6-13 ? Анатолий БЫШОВЕЦ 1998 Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5) 6 0 6 5-14 Увольнение Леонид СЛУЦКИЙ 2016 Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3) 6 2 4 6-13 Увольнение Олег РОМАНЦЕВ 2002 Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1) 5 3 2 3-6 Тунис – 2:0 Георгий ЯРЦЕВ 2004 Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2) 5 2 3 4-8 Греция – 2:1

Трансляция матча Россия – Турция