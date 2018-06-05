21:05 | Футбол — Сборная России

Черчесов – первый тренер, который не может выиграть со сборной России семь матчей подряд


Сборная России сыграла вничью с Турцией​ (1:1) и продлила безвыигрышную серию под руководством Станислава Черчесова до семи матчей. В последний раз россияне добивались победы 7 октября 2017 года в матче со сборной Кореи.

Таким образом, Черчесов установил российский худший результат для тренеров сборной России. По шесть встреч не могли победить команды Анатолия Бышовца в 1998 году и Леонида Слуцкого в 2016-м.

Худшая серия сборной в истории связана с работой Бышовца и его предшественника Бориса Игнатьева, при которых в восьми матчах 1998 года была добыта лишь ничья с Грузией. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные безвыигрышные серии тренеров сборной России

Тренер

Год

Соперники

И

Н

П

М

Завершение

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

2018

Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1)

7

3

4

6-13

?

Анатолий БЫШОВЕЦ

1998

Швеция (0:1), Украина (2:3), Испания (0:1), Франция (2:3), Исландия (0:1), Бразилия (1:5)

6

0

6

5-14

Увольнение

Леонид СЛУЦКИЙ

2016

Франция (2:4), Чехия (1:2), Сербия (1:1), Англия (1:1), Словакия (1:2),Уэльс (0:3)

6

2

4

6-13

Увольнение

Олег РОМАНЦЕВ

2002

Ирландия (0:2), Эстония (1:2), Франция (0:0), Белоруссия (1:1), Югославия (1:1)

5

3

2

3-6

Тунис – 2:0

Георгий ЯРЦЕВ

2004

Болгария (2:2), Норвегия (2:3), Австрия (0:0), Испания (0:1), Португалия (0:2)

5

2

3

4-8

Греция – 2:1

Трансляция матча Россия – Турция

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!