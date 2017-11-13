Черчесов - о шансах Лунева сыграть с Испанией: "Он готовится, как все"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне контрольного матча против Испании назвал команду Хулена Лопетеги одним из фаворитов чемпионата мира 2018 года. Также специалист оценил состояние вратаря Андрея Лунева как хорошее. Сегодня, 13 ноября, голкиперу "Зенита" исполнилось 26 лет.

- Есть ли шансы сыграть у Лунева?

- Лунев готовится, как все. Он в хорошем состоянии. По нему примем решение, оптимальное для команды.

- Способна ли Испания выиграть чемпионат мира?

- Не знаю, я не могу предсказывать. Зависит от состояния игроков, группы, сетки плей-офф. На чемпионате Европы испанцы не выиграли, хотя у них сильная команда. Могу сказать, что испанцы - одни из фаворитов и команда высокого уровня. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.