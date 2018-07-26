Черчесов назвал Йоахима Лева одним из своих учителей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время форума "Территория смыслов на Клязьме" ответил на вопрос о своих учителях. По словам специалиста, он взял что-то от каждого наставника, с которым работал.

- Мои учителя? Если говорить о футбольной карьере, то я рос рядом с лучим вратарем своего времени Ринатом Дасаевым. Здесь все понятно.

Ну и тренеровали меня все мэтры совесткого и российского футбола. Начиная с Бескова, который взял в "Спартак", Романцев, Лобановский, Бышовец, Семин, Игнатьев, Садырин, Гаджиев... Не знаю, вроде все. Может кого-то забыл, не дай бог.

Если брать зарубежных, то Йоахим Лев. В "Инсбруке" мы вместе чемпионами становились. Нельзя сказать, что это вдохновило, но от всех ты что-то берешь.