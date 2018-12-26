Черчесов назвал фильм, который готов пересматривать много раз

Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.

– В последнее время снимают много фильмов про спорт. Кто сыграл бы Черчесова в кино про ЧМ-2018?

– Любимых актеров много: из наших – Джигарханян, из иностранных – Де Ниро. Но оба, увы, не в том возрасте. Так что, если и правда будут снимать, пусть выбирает режиссер.

– Какой фильм готовы пересматривать из раза в раз?

– "Москва слезам не верит". Другие классические фильмы, которые помимо прочего связывают со временами, когда ты был молод.

– Какой фильм заставили бы непременно посмотреть футболистов?

– А я и так им постоянно фильмы показываю. Про них! Смотрят, как они играют. (Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова