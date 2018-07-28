Черчесов начнет учить французский язык после перехода Головина в "Монако"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему придется выучить французский язык после перехода полузащитника национальной команды Александра Головина в "Монако".

- Три дня назад, еще до подписания, мы общались, никаких просьб и назиданий не было, он был как обычно спокоен, - цитирует ТАСС Черчесова. - Он сказал, что через день-два примет решение, я пожелал, чтобы оно было профессиональное, а не эмоциональное, ждем его в сборную, мы на деле доказали, что когда футболист попадает в не самую приятную ситуацию - мы протягиваем ему руку, до определенного момента их поддерживаем, это будет и Саша. Сейчас мы переговорили на французском, еще один язык придется учить - это моя польза от его перехода.