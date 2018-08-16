Бышовец - о рейтинге ФИФА: "Нашему футболу нужны новые руководители. В РФС много любителей"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением относительно взлета сборной России в рейтинге ФИФА. Россияне, дошедшие на ЧМ-2018 до четвертьфинала, поднялись с 70-й строчки на 49-ю.

- Начало чемпионата и матчи в еврокубках говорят, что относительно успешное выступление национальной команды не является реально оценкой отрасли, - утверждает Бышовец. - Сегодняшние результаты отображают то, на что нужно обратить внимание. Мы выдаем желаемое за действительное. Для чемпионата мира были созданы идеальные условия, наши сборники действительно проявили характер и показали сопротивление. Это накладывает большую ответственность на развитие нашего футбола. Инфраструктуру надо сохранять и развивать. Нужно использовать подъем футбола в стране и поддержку болельщиков.

Нужно внести коррективы в детском, юношеском спорте, институту сборных команд нужна четкая вертикаль и спортивный директор. Надеюсь, мы поймем, что нашему футболу нужны новые инициативные и профессиональные руководители, болеющие за спорт и понимающие его значение. В федерации футбола много любителей, а в профессиональной лиге мало профессионалов, поэтому нет движения вперед. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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