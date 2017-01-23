02:41 | ФУТБОЛ — Сборная России

Была ли драка в сборной на Euro-2016? Отвечает Глушаков

0
0
0
10

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков подчеркнул в интервью "СЭ", что никакой драки с Романом Широковым на чемпионате Европы-2016 не было. Во время турнира полузащитник Павел Мамаев получил рассечение над бровью после матча группового турнира чемпионата Европы-2016 со Словакией (1:2).

– Что касается вашей любви к красно-белым, то не понимаю, отчего стесняетесь подтвердить то, что Широкова вы на Euro-2016 "отоварили" за недобрые слова про "Спартак", а разнимавший вас Мамаев попал под раздачу. Все же об этом знают.

– Никакой драки не было. (Улыбается.)

– Спартаковский дух для вас – абстракция или реальность?

– К сожалению, не был в том "Спартаке", который выигрывал все чемпионства. Вот тогда он, наверное, был. (Игорь РАБИНЕР)

Вторая часть интервью Дениса Глушакова будет опубликована на сайте “СЭ" в 9.00

0
0
0
10
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

lev48, матчасть учи дурачок, и не позорься)

11:20

karlikf1

Ну даже если и была какая потасовка, сколько можно про это муслоить! Айда, может ещё книгу кто напишет об участии сборной на ЧЕ-2016, где отдельная глава будет посвящена какой-то там перебранке-заварушке между тем и другим, да про то, как Мамайкин в тренажёрном зале нечаянно ударился глазом обо что-то. Ну, а что, желательно бы фиксировать каждый момент из жизни великой сборной, великих игроков. Для потомков, для истории.

11:13

lev48

Нашли правдолюбца,который ничем до прошлого года не отличался на поле,а в прошлом году забившего 2 гола -дурака на последних минутах матчей.Глушаков,судя по многочисленным комментариям,по жизни как вертлюг,куда ветер,туда и он.Пустой человек

11:05

kingarthur

Попадись вы все в полном составе болельщикам России после матча с Уэльсом, рассечение над бровью показалось бы детской шалостью.

11:04

детлеф

врач говорил же что мамаев в тренажерке бровь разбил.

08:55

ЗЮК

Перекличка защёкиных ниже в комментариях.Создайте партию.

08:35

Осакаровка

astero Нашли с кем говорить! Трепло !===================================Согласен на все 100%!

08:01

astero

Нашли с кем говорить! Трепло !

07:17

negativ1271

Ну да....ему бы больше пошло чем футбол , сидеть на нарах с растопыринными пальцами и мычать : - " Я отвечаааааааю.".

03:58

Пиитерец

Даже Гуимплен-Глушаков признает, что "спартаковский дух" это из одного ряда, что и мифы Древней Греции, а Рабинёр все никак понять не может, что спрашивать "продух" - это даже хуже использования самого заезженного штампа. Прав, выходит, Уткин, который считает Рабинёра посредственным журналистом.

03:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ