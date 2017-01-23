Была ли драка в сборной на Euro-2016? Отвечает Глушаков

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков подчеркнул в интервью "СЭ", что никакой драки с Романом Широковым на чемпионате Европы-2016 не было. Во время турнира полузащитник Павел Мамаев получил рассечение над бровью после матча группового турнира чемпионата Европы-2016 со Словакией (1:2).

– Что касается вашей любви к красно-белым, то не понимаю, отчего стесняетесь подтвердить то, что Широкова вы на Euro-2016 "отоварили" за недобрые слова про "Спартак", а разнимавший вас Мамаев попал под раздачу. Все же об этом знают.

– Никакой драки не было. (Улыбается.)

– Спартаковский дух для вас – абстракция или реальность?

– К сожалению, не был в том "Спартаке", который выигрывал все чемпионства. Вот тогда он, наверное, был. (Игорь РАБИНЕР)

Вторая часть интервью Дениса Глушакова будет опубликована на сайте “СЭ" в 9.00