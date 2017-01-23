Была ли драка в сборной на Euro-2016? Отвечает Глушаков

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков подчеркнул в интервью "СЭ", что никакой драки с Романом Широковым на чемпионате Европы-2016 не было. Во время турнира полузащитник Павел Мамаев получил рассечение над бровью после матча группового турнира чемпионата Европы-2016 со Словакией (1:2).
– Что касается вашей любви к красно-белым, то не понимаю, отчего стесняетесь подтвердить то, что Широкова вы на Euro-2016 "отоварили" за недобрые слова про "Спартак", а разнимавший вас Мамаев попал под раздачу. Все же об этом знают.
– Никакой драки не было. (Улыбается.)
– Спартаковский дух для вас – абстракция или реальность?
– К сожалению, не был в том "Спартаке", который выигрывал все чемпионства. Вот тогда он, наверное, был. (Игорь РАБИНЕР)
Вторая часть интервью Дениса Глушакова будет опубликована на сайте “СЭ" в 9.00
Don
lev48, матчасть учи дурачок, и не позорься)
11:20
karlikf1
Ну даже если и была какая потасовка, сколько можно про это муслоить! Айда, может ещё книгу кто напишет об участии сборной на ЧЕ-2016, где отдельная глава будет посвящена какой-то там перебранке-заварушке между тем и другим, да про то, как Мамайкин в тренажёрном зале нечаянно ударился глазом обо что-то. Ну, а что, желательно бы фиксировать каждый момент из жизни великой сборной, великих игроков. Для потомков, для истории.
11:13
lev48
Нашли правдолюбца,который ничем до прошлого года не отличался на поле,а в прошлом году забившего 2 гола -дурака на последних минутах матчей.Глушаков,судя по многочисленным комментариям,по жизни как вертлюг,куда ветер,туда и он.Пустой человек
11:05
kingarthur
Попадись вы все в полном составе болельщикам России после матча с Уэльсом, рассечение над бровью показалось бы детской шалостью.
11:04
детлеф
врач говорил же что мамаев в тренажерке бровь разбил.
08:55
ЗЮК
Перекличка защёкиных ниже в комментариях.Создайте партию.
08:35
Осакаровка
astero Нашли с кем говорить! Трепло !===================================Согласен на все 100%!
08:01
astero
Нашли с кем говорить! Трепло !
07:17
negativ1271
Ну да....ему бы больше пошло чем футбол , сидеть на нарах с растопыринными пальцами и мычать : - " Я отвечаааааааю.".
03:58
Пиитерец
Даже Гуимплен-Глушаков признает, что "спартаковский дух" это из одного ряда, что и мифы Древней Греции, а Рабинёр все никак понять не может, что спрашивать "продух" - это даже хуже использования самого заезженного штампа. Прав, выходит, Уткин, который считает Рабинёра посредственным журналистом.
03:51