Борис Игнатьев: "Время Чалова в сборной уже пришло. Ари свой шанс упустил"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – о поражении нашей национальной команды в товарищеском матче с Германией (0:3).

– Сборная России приучила нас смотреть на нее другими глазами. Она позиционировала себя как команда с характером, с большим сердцем, огромным желанием бороться до конца даже в мелких эпизодах. Сегодня мы не увидели того боевого коллектива, который хотелось бы, – сказал Игнатьев. – На настрое сказалось отсутствие многих футболистов, участвовавших в ЧМ-2018 – Дзюбы, Головина, Зобнина, Черышева. Эти ребята придавали запал воли, страсти. Мы уступили немцам во всех компонентах: не хватало скорости, мастерства, сил в единоборствах. Без Дзюбы и прочих у нас нет качества игры, а футболистов такого уровня мало, из-за этого и получаются такие поражения.

– Но после перерыва у команды Черчесова пошло получше.

– Немцы вышли на второй тайм, потеряв мотивацию. Россия стала лучше контролировать мяч, но ничего не получилось в атаке. Мы практически не нанесли ни одного удара в створ. Самая главная игра у нашей команды 20 ноября, сегодня же был тест на готовность, и его россияне не прошли. Разгром от Германии должен послужить хорошим психологическим уроком перед встречей со Швецией.

Сборная очень плохо выглядела в обороне. При нашей игре в два центральных защитника немцы постоянно использовали позиционные ошибки, разрезая нас продольными передачами, за которыми не успевали Джикия и Нойштедтер. Черчесову пришлось внести изменения в схему, перестроиться на три центральных и отдать правую зону Ерохину.

– Как вам дебют Ари?

– Он никак себя не проявил. Черчесов дал ему шанс с учетом опыта этого форварда и уровнем футбола, который он показывает в "Краснодаре" и демонстрировал в "Локомотиве" в прошлом сезоне. А он его упустил. Сегодня у него явно не пошла игра, мы не увидели того Ари, который дал главному тренеру сборной основания поставить нападающего в состав.

– Удивило, что Чалова так и остался на скамейке запасных?

– Конечно, хотелось бы, чтобы Федор вышел. Черчесов пока отдает предпочтение другим футболистам, но все-таки Чалов играет во взрослый футбол в ЦСКА, мне представлялось, что его время в сборной уже пришло. Тем более, матч с немцами – тестовый, в таких встречах надо давать возможность таким ребятам, как Чалов. У тренера в было шесть замен, мы могли увидеть Федора и понять, готов ли он к выступлениям на уровне национальной команды. (Иван Торопцев)