"Биться до конца!" Травмированный Дзюба обратился к партнерам по сборной в преддверии игры с Чехией

Форвард сборной России Артем Дзюба в Инстаграме обратился к партнерам по национальной команде в преддверии товарищеской игры с Чехией. Встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону, начало - 19.00 по московскому времени.

- Парни я с вами! Биться до конца!, - написал Дзюба в Инстаграме.

30-летний форвард не примет участия в игре с чехами из-за проблем со здоровьем. У него возник дискомфорт в области поясницы после матча Лиги наций с Турцией (2:1).

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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