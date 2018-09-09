14:42 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Я сейчас в обморок упаду!"

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Нападающий сборной России и "Зенита"  Артем Дзюба встретился с болельщиками в Москве. Во время встречи он много шутил. В частности, заявил, что из-за духоты упадет в обморок.

 

"Тут кондиционер не работает? Нет? Я сейчас в обморок упаду. Так жарко, будто в Трабзоне. Только все славяне", – сказал игрок. (Александр РОГУЛЕВ)

Напомним, что в матче Лиги наций 7 сентября сборная России обыграла на выезде Турцию (2:1), а Дзюба отметился голом.

 

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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