Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба встретился с болельщиками в Москве. Во время встречи он много шутил. В частности, заявил, что из-за духоты упадет в обморок.

Артем Дзюба: "Я сейчас в обморок упаду!"



Артем Дзюба встретился с болельщиками в Москве. Много шутил. В частности, заявил, что из-за духоты упадет в обморок. "Тут кондиционер не работает? Нет? Я сейчас в обморок упаду. Так жарко, будто в Трабзоне. Только все славяне" pic.twitter.com/XjFyaH4Tri – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 сентября 2018 г.

"Тут кондиционер не работает? Нет? Я сейчас в обморок упаду. Так жарко, будто в Трабзоне. Только все славяне", – сказал игрок. (Александр РОГУЛЕВ)

Напомним, что в матче Лиги наций 7 сентября сборная России обыграла на выезде Турцию (2:1), а Дзюба отметился голом.