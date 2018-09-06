Артем Дзюба: "Когда приходили волейболисты, почувствовал себя карликом"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Артем, ты очень высокий. Какие плюсы и минусы своего роста ты можешь назвать?

- Плюсы я вижу во всем. Я очень счастлив, что я высокий. Хотя, когда сегодня приходили волейболисты, я почувствовал себя карликом. Минусы - иногда в самолете бывает мало места, когда очень маленькое пространство, то ногам вообще некуда деваться. А плюсы - во всем. Высокий рост у парня - это круто.