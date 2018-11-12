Ари смеялся от счастья, когда узнал о вызове в национальную сборную

Форвард "Краснодара" Ари после первой тренировки в составе сборной России в интервью "СЭ" рассказал, что вызов национальную команду был его мечтой. Он добавил, что смеялся от счастья, когда узнал о том, что вызван в сборную.

– Первое, о чем подумали, когда получили вызов в сборную?

– Я просто начал смеяться от счастья. У меня сбылась мечта!

– Особенный момент для вас?

– Да! Я в России уже 9 лет. И моя дочь, а также огромное желание реализовать детскую мечту – сыграть за сборную – помогли принять решение, именно поэтому остался в стране. А теперь мечта осуществилась. Хочу поблагодарить все команды, в которых я выступал в России. Особенно "Локомотив" и "Краснодар".

В первом клубе я стал чемпионом, во втором в меня поверила команда, тренер. И еще благодарен Станиславу Черчесову за шанс в сборной. Но сейчас самое главное – работать и показать, что этот вызов был заслуженным, оправданным. Я хорошо готов и отлично начал сезон. (Юлия Яковлева)

Ари - о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами