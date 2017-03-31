00:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ари: "После ухода Капелло со мной по поводу сборной России не связывались"

0
0
0
0

В гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива" Ари, который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Он подчеркнул, что после ухода с поста главного тренера сборной России Фабио Капелло с ним никто не связывался по поводу возможного выступления за национальную команду.

– Матч сборной России с Кот-д’Ивуаром смотрели? – Разговор состоялся еще до встречи нашей команды с бельгийцами.

– Честно говоря, нет, – проводил вечер с дочкой.

– Но моменты наверняка видели?

– Нарезку. От комментариев воздержусь.

– Постойте – так не пойдет.

– Понятно, что такое поражение при своих болельщиках, – это тяжелый удар. А вообще должен признаться, что, когда моя история с получением российского гражданства вошла в стадию "заморозки", следить за российской сборной стал меньше.

А вот раньше – да, был большой-большой энтузиазм! Я ведь женился на русской, и многие меня подкалывали: мол, специально нашел себе невесту, чтобы получить паспорт. Но со временем все затихло.

– Сейчас вы вышли из тени, забиваете за "Локомотив", в том числе огорчили "Спартак". Может, стоит вернуться к вопросу? Хотя бы в интересах клуба, чтобы не считаться легионером.

– Буду только рад! Моя дочь живет здесь, хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России, то обязательно оформлю паспорт.

– В свое время в вас как в игроке сборной заинтересовался Фабио Капелло, верно?

– Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

– А как на вас вышел итальянец? Просто позвонил и предложил?

– Нет, все немного сложнее. Первым ко мне обратился Рома.

– ?

– Тогдашний капитан "Краснодара". Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом все – вскоре Капелло покинул Россию.

– Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?

– Приложил бы максимум усилий – это могу гарантировать.

Полностью интервью Ари

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...