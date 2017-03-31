Ари: "После ухода Капелло со мной по поводу сборной России не связывались"

В гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива" Ари, который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Он подчеркнул, что после ухода с поста главного тренера сборной России Фабио Капелло с ним никто не связывался по поводу возможного выступления за национальную команду.

– Матч сборной России с Кот-д’Ивуаром смотрели? – Разговор состоялся еще до встречи нашей команды с бельгийцами.

– Честно говоря, нет, – проводил вечер с дочкой.

– Но моменты наверняка видели?

– Нарезку. От комментариев воздержусь.

– Постойте – так не пойдет.

– Понятно, что такое поражение при своих болельщиках, – это тяжелый удар. А вообще должен признаться, что, когда моя история с получением российского гражданства вошла в стадию "заморозки", следить за российской сборной стал меньше.

А вот раньше – да, был большой-большой энтузиазм! Я ведь женился на русской, и многие меня подкалывали: мол, специально нашел себе невесту, чтобы получить паспорт. Но со временем все затихло.

– Сейчас вы вышли из тени, забиваете за "Локомотив", в том числе огорчили "Спартак". Может, стоит вернуться к вопросу? Хотя бы в интересах клуба, чтобы не считаться легионером.

– Буду только рад! Моя дочь живет здесь, хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России, то обязательно оформлю паспорт.

– В свое время в вас как в игроке сборной заинтересовался Фабио Капелло, верно?

– Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

– А как на вас вышел итальянец? Просто позвонил и предложил?

– Нет, все немного сложнее. Первым ко мне обратился Рома.

– ?

– Тогдашний капитан "Краснодара". Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом все – вскоре Капелло покинул Россию.

– Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?

– Приложил бы максимум усилий – это могу гарантировать.

Полностью интервью Ари