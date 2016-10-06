Анзор Кавазашвили: "Зачем натурализовали Гильерме? Чтобы сидел в запасе сборной?"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал натурализацию голкипера "Локомотива" Гильерме. Уроженец Бразилии получил паспорт России в прошлом году, пронял участие в двух товарищеских матчах национальной команды против Литвы (3:0) и Чехии (1:2) и поехал на Euro-2016, где остался в запасе.

- Как вы отнеслись к натурализации Гильерме?

– Отрицательно! Не надо ничего выдумывать. Натурализация возможна только при одном условии.

– При каком?

– Если люди переехали в нашу страну по каким-то политическим причинам, вынуждены были покинуть свою родину. А в данном случае не понимаю, зачем натурализовали бразильского гражданина. Чтобы он сидел в запасе в сборной? Он же и в "Локомотиве", по-моему, сейчас не проходит в состав. И кому в голову пришла такая идея… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кавазашвили