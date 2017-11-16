Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев выписан из больницы, сообщает пресс-служба национальной команды.

Голкипер получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3), столкнувшись с нападающим Родриго. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга и скальпированная рана лобной области.

Предполагалось, что восстановление 26-летнего россиянина займет от одной до двух недель.

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