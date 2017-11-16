Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев выписан из больницы, сообщает пресс-служба национальной команды.
Голкипер получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3), столкнувшись с нападающим Родриго. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга и скальпированная рана лобной области.
Предполагалось, что восстановление 26-летнего россиянина займет от одной до двух недель.
Как Родриго извинился перед Луневым. Видео//
Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом //
#ЛуневДержись! Как в соцсетях поддерживают Андрея Лунева
Вратаря @TeamRussia Андрея Лунёва выписали из больницы 👍👍👍– Сборная России (@TeamRussia) 16 ноября 2017 г.
Андрей, скорее возвращайся в строй! pic.twitter.com/RYZotAOq0f
Hunter78
мужик, Андрюха!!! отваги и смелости тебе не занимать! Выздоравливай скорее и пусть в дальнейшем травмы тебя обходят стороной.
14:48
sk0marov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout
14:44
serzheo
Не парься Андрей, сотряс не простатит, за неделю пролетит. Здоровья.
14:33
spetrov
У Кафельникова точно с головой что-то не так. Такие высказывания себе позволять. Учитывая, что сам спортсменом был.
14:31
Tribunal Z
Не забудь Андрей то что сказал Кафельников, ему не подавай руки, а когда станешь чемпионом то он свои слова в одно место засунет и не подавится
14:28