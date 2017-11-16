14:20 | Футбол — Сборная России

Андрей Лунев выписан из больницы

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Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев выписан из больницы, сообщает пресс-служба национальной команды.

Голкипер получил травму в товарищеском матче с Испанией (3:3), столкнувшись с нападающим Родриго. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга и скальпированная рана лобной области.

Предполагалось, что восстановление 26-летнего россиянина займет от одной до двух недель.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Hunter78

мужик, Андрюха!!! отваги и смелости тебе не занимать! Выздоравливай скорее и пусть в дальнейшем травмы тебя обходят стороной.

14:48

sk0marov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

14:44

serzheo

Не парься Андрей, сотряс не простатит, за неделю пролетит. Здоровья.

14:33

spetrov

У Кафельникова точно с головой что-то не так. Такие высказывания себе позволять. Учитывая, что сам спортсменом был.

14:31

Tribunal Z

Не забудь Андрей то что сказал Кафельников, ему не подавай руки, а когда станешь чемпионом то он свои слова в одно место засунет и не подавится

14:28