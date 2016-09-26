20:40 26 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Канчельскис: "Кержаков не испортил бы картины в сборной"

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подчеркнул, что Александр Кокорин еще не потерял шансы на возвращение в национальную команду. Также он отметил, что Александр Кержаков также может рассчитывать на вызов в будущем.

 
Александр КОКОРИН и Павел МАМАЕВ.Сборная России: вновь без Кокорина и Мамаева

– В настоящее время Черчесову необходимо просмотреть как можно больше кандидатур и понять, кто показывает лучший результат, – сказал Канчельскис. – Нельзя сказать, что Кокорин недотягивает до уровня сборной. Просто у каждого тренера свое видение. Не думаю, что поведение Александра как-то отразилось на принятии такого решения. У него есть еще немало времени, чтобы доказать новому наставнику, что он – достойный нападающий. Например, Смолов смог проявить себя и убедить тренера качеством своей игры в том, что он нужен команде. На мой взгляд, необходимо укреплять нападение.

Однако также в сборную не вошел лучший бомбардир России Александр Кержаков. Он не всегда выступает за основу "Зенита", возможно, это сыграло решающую роль. Кержаков как минимум не испортил бы той картины в национальной команде, которая есть на сегодняшний день. Состав сборной в любом случае еще будет варьироваться. Главное, сформировать уверенный костяк команды. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igorvasilevich

Очередной бред пить е нужно так много. Кержаков на фиг нужен в 2018 году, он вообще будет полным тормозом. Давай вас еще с карпином и мостовым вернем в сборную?

23:02 26 сентября

Thomas_Boy

Хорош бредить, Андрей.

21:18 26 сентября

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