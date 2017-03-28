Алексей Миранчук: "В моем поколении почти нет избалованных футболистов"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук выразил мнение, что среди его ровесников неактуальна проблема избалованности. По словам футболиста, у его поколения есть талантливые игроки, но в России актуальна проблема перехода во взрослый футбол.

- В каждом поколении есть перспективные игроки, - цитируют "Известия" Миранчука. - Не согласен, что сейчас нет талантливых футболистов. Просто раньше, наверное, их было больше.

– Считается, что развитию российских футболистов мешает переход из молодежных составов в основу своих клубов. Как вам удалось так быстро пройти этот путь?

– Часто вспоминаю, как в детской школе мы ездили на международные турниры и там выступали не хуже испанцев, португальцев, французов и кого-либо еще. То есть до какого-то определенного возраста российские команды выступают очень здорово. Но что происходит потом, я понять не могу. Слышал, что в той же Испании каждого игрока с юных лет начинают персонально готовить к взрослому футболу. У нас же с этим точно нужно что-то делать.

– Многие считают, что игроков вашего возраста портят большие деньги, квартиры и машины...

– Среди ребят моего возраста практически не встретишь избалованных. Не вижу, чтобы у них были дорогие машины или квартиры. Не могу сказать, что кто-то часто ходит по клубам... Да, у некоторых есть то, что они заработали, но сказать, что кто-то сильно избалован, было бы неправильным.

– То есть ваше поколение игроков уже "переболело" этим?

– Наверное, просто часто слышали, что всё это портит футболистов. Стараются, вероятно, как-то поспокойней себя вести.