11:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Алексей Миранчук: "В моем поколении почти нет избалованных футболистов"

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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук выразил мнение, что среди его ровесников неактуальна проблема избалованности. По словам футболиста, у его поколения есть талантливые игроки, но в России актуальна проблема перехода во взрослый футбол.

- В каждом поколении есть перспективные игроки, - цитируют "Известия" Миранчука. - Не согласен, что сейчас нет талантливых футболистов. Просто раньше, наверное, их было больше. 

– Считается, что развитию российских футболистов мешает переход из молодежных составов в основу своих клубов. Как вам удалось так быстро пройти этот путь?

– Часто вспоминаю, как в детской школе мы ездили на международные турниры и там выступали не хуже испанцев, португальцев, французов и кого-либо еще. То есть до какого-то определенного возраста российские команды выступают очень здорово. Но что происходит потом, я понять не могу. Слышал, что в той же Испании каждого игрока с юных лет начинают персонально готовить к взрослому футболу. У нас же с этим точно нужно что-то делать. 

– Многие считают, что игроков вашего возраста портят большие деньги, квартиры и машины...

– Среди ребят моего возраста практически не встретишь избалованных. Не вижу, чтобы у них были дорогие машины или квартиры. Не могу сказать, что кто-то часто ходит по клубам... Да, у некоторых есть то, что они заработали, но сказать, что кто-то сильно избалован, было бы неправильным. 

– То есть ваше поколение игроков уже "переболело" этим? 

– Наверное, просто часто слышали, что всё это портит футболистов. Стараются, вероятно, как-то поспокойней себя вести. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/673950

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДжЫмкО

Не может сказать, что ходят по клубам) Сидят дома, вискарик жрут)

12:20

nezasport

Редакторы!!!! Зачем лишнее слово "ИзбалованныХ" вставляете???!!! всё по делу венец поколения сказал!

12:11

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