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14:13 | Футбол — Сборная России

Александр Кокорин: "Буду оправдывать возложенные на меня ожидания в сборной России"


 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Александр КОКОРИН.Черчесов вызвал в сборную России Кокорина, Дзюбу - нет

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что рад возвращению в состав сборной России. Форвард вошел в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, казань).

Последний раз он играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 16 матчей за "Зенит" в разных турнирах и забил 12 голов.

– Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Кокорина.

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http://tass.ru/sport/4589871

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