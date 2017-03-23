Александр Головин: "Думаю, что Акинфеев будет капитаном сборной России"

Полузащитник сборной России Александр Головин подчеркнул, что команде не хватает защитника Василия Березуцкого, который ранее сообщил о приостановлении выступлений за национальную команду. При этом хавбек не сомневается в том, что отсутствие Березуцкого не скажется на игре.

- Его не хватает в быту - стало меньше разговоров, чуть меньше шуток, - приводит ТАСС слова Головина. - А так, у нас есть хорошие защитники, и его отсутствие никак не скажется на игре.

По мнению Головина, капитаном сборной должен стать вратарь Игорь Акинфеев.

- Все говорят - и я так думаю, - Акинфеев будет капитаном, - продолжил Головин. - Кто лидеры? Тот же Акинфеев, Самедов, Дзагоев, кто постарше, тот и лидер - как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так, Вася и Артем самые веселые.