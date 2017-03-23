13:10 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Головин: "Думаю, что Акинфеев будет капитаном сборной России"

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Вчера. Краснодар. Игроки "Ростова" Федор КУДРЯШОВ, Дмитрий ПОЛОЗ, Александр БУХАРОВ и Александр ЕРОХИН (слева направо) направляются на тренировку сборной России.Вместо Дзюбы получим "ПолБу"?

Полузащитник сборной России Александр Головин подчеркнул, что команде не хватает защитника Василия Березуцкого, который ранее сообщил о приостановлении выступлений за национальную команду. При этом хавбек не сомневается в том, что отсутствие Березуцкого не скажется на игре.

- Его не хватает в быту - стало меньше разговоров, чуть меньше шуток, - приводит ТАСС слова Головина. - А так, у нас есть хорошие защитники, и его отсутствие никак не скажется на игре.

По мнению Головина, капитаном сборной должен стать вратарь Игорь Акинфеев.

- Все говорят - и я так думаю, - Акинфеев будет капитаном, - продолжил Головин. - Кто лидеры? Тот же Акинфеев, Самедов, Дзагоев, кто постарше, тот и лидер - как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так, Вася и Артем самые веселые.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4118841

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