Алан Дзагоев: "Мне нравится Турция - комфортные отели, хорошие поля"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в преддверии товарищеского матча против Турции высоко оценил класс предстоящего соперника команды Станислава Черчесова. Встреча пройдет сегодня в Анталье и начнется в 21.30 по московскому времени.

– Эта страна у меня ассоциируется прежде всего со сборами: здесь в свое время и ЦСКА проводил межсезонье, и сборные, - приводит официальный сайт РФС слова Дзагоева. - Кроме того, пару раз я тут был на отдыхе. Мне всегда нравилась Турция: комфортные отели, хорошие поля. Единственное, погода слишком жаркая. Думаю, даже позднее начало матча не слишком поможет: влажность все равно высокая.

Что касается сборной Турции, то против этой команды я играл только на юношеском уровне. Наблюдал за парой их матчей на Euro: турки смотрелись неплохо, но из группы не вышли. Соперник достойный, интересный. Слышал, что у турок не сыграют четыре основных футболиста, но, в любом случае, эта команда представляет из себя грозную силу.

Трансляция матча Турция - Россия